Absolute clubman én recordman verlaat Beerschot en gaat zijn geluk voortaan zoeken in de Keuken Kampioen Divisie

Het afscheid van een absolute clubman - tevens een recordman - is een feit bij Beerschot. In de Keuken Kampioen Divisie zal Jan Van den Bergh dit seizoen te zien zijn.

De centrale verdediger voetbalde in totaal zes seizoen voor Beerschot. Tussendoor was er wel al eens een transfer naar KAA Gent: dat werd geen succes. Voorts stond Van den Bergh wel bekend als een trouwe clubman: zelfs na de degradatie bleef hij aan boord op Het Kiel. Op zijn teller staan 186 matchen voor Beerschot: een record.

Voor Beerschot was het vooral van belang om bij een vertrek van Van den Bergh geen rechtstreekse concurrent te versterken. Met een transfer naar Nederland is die zorg van de baan: NAC Breda, het voorbije seizoen de nummer 6 in de Keuken Kampioen Divisie, schotelt hem een contract voor drie seizoenen voor.

Beerschot neemt afscheid van Jan Van den Bergh. De centrale verdediger trekt naar NAC Breda. De club wil Jan veel succes wensen in zijn verdere carrière.



Meer op onze site. 👇#WeAre13 — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) July 4, 2023

"Het verhaal van de club sprak mij ontzettend aan om de bovenste plaatsen in de competitie aan te vallen", trekt Van den Bergh met veel ambitie naar de Nederlandse tweedeklasser. "De beelden van de volle tribunes en de sfeer in het Rat Verlegh Stadion waren prachtig om te zien", zegt hij op de site van zijn nieuwe club.