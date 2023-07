Heeft Brian Riemer een fout gemaakt door deze speler te laten vertrekken?

Bogdan Mykhaylichenko werd door Anderlecht en Brian Riemer aan de kant geschoven. Een foutje of niet?

Bij Anderlecht zijn ze volop bezig hun kern samen te stellen voor het nieuwe seizoen. En daarbij horen ook een aantal knopen die moeten doorgehakt worden.

Zo is besloten om een aantal spelers niet langer te gaan gebruiken. En dus is het zaak voor Anderlecht om een en ander te gaan besluiten.

Backs gezocht

Al is dat soms een beetje contradictorisch. Zo zijn ze bij paars-wit op zoek naar flankverdedigers, terwijl ze kiezen om niet door te gaan met Bogdan Mykhaylichenko.

Hij traint momenteel apart bij Anderlecht. Is dat een goede keuze van Anderlecht? Mogelijk moeten ze op zoek naar een kopie van hem en dan is dat toch altijd lastig.