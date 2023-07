In afwachting van mogelijke terugkeer naar Club juicht Meunier iets toe waar Belgisch voetbal bijzonder trots op kan zijn

Thomas Meunier was al van 2011 tot 2016 te bewonderen in het Jan Breydelstadion, voor zijn buitenlandse avonturen bij PSG en Dortmund. Daar komt de rechtsachter inmiddels veel minder aan de bak. Met de transfer van Mata naar Lyon die op til is, dromen ze er in Brugge van om de Rode Duivel terug te halen.

Op financieel vlak zal er dan nog wel wat water naar de zee moeten vloeien. Ondertussen volgt Thomas Meunier de status van het Belgisch voetbal wel op de voet op. Op Twitter pakt hij alvast uit met een grapje, als reactie op het bericht dat België vijfde staat op de coëfficëntenranking van de UEFA vanaf het seizoen 2021-2022.

From now on, when you speak about the "European big Five", don't hesitate to mention Belgium 😁🇧🇪 https://t.co/wFtvN9deOl