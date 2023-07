VDK en Stad Gent fluiten De Witte & Louwagie terug, maar die pakken wel meerdere miljoenen

Het lijkt een kwestie van tijd eer de overname van KAA Gent door Sam Baro afgerond kan worden. En dan gaan ook Louwagie, De Witte en co geld rapen.

Zoals eerder al gemeld: volgens De Tijd gelden er heel wat beperkingen voor de nieuwe overnemers van de Buffalo's als alles in kannen en kruiken is. Sam Baro zelf zal zich niet zomaar dividend kunnen uitkeren of geld kunnen cashen.

Pas vanaf de reserves meer bedragen dan 17,5 miljoen euro kan er een meerwaarde op vermogen worden gepakt. En ook de aandelen kunnen niet zomaar verkocht worden zonder toestemming.

7,7 miljoen euro verdelen

Toch gaan ook Michel Louwagie, Ivan De Witte & co flink cashen. Er zou een overeenkomst zijn om de aandelen voor zo'n 7,7 miljoen euro te verkopen.

Zeven jaar geleden kregen Louwagie, De Witte en 50 andere getrouwen heel wat aandelen in handen, gratis en voor niets. Nu kunnen ze daar dus wat aan verdienen, al werd er dus een duidelijke rem gezet door VDK en de stad Gent.