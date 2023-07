Onzekerheid over de toekomst: Beerschot ziet opnieuw een speler vertrekken

Beerschot heeft ook Thibo Baeten naar het buitenland zien vertrekken. Het is al de zoveelste uitgaande transfer voor de Antwerpse club die te koop staat.

Thibo Baeten trekt voor 3 seizoenen naar Go Ahead Eagles in de Nederlandse Eredivisie. Beerschot ontvangt 400.000 euro voor de 21-jarige spits. Dat bedrag kan mits bonussen tot een half miljoen euro oplopen.

Zo is Baeten de volgende in het rijtje vertrekkers bij Beerschot. De voorbije dagen vertrokken al Jan Van den Bergh, Issa Soumare, Mike Vanhamel en Ilias Sebaoui. Op de website meldde Beerschot dat het met mogelijke vervangers in gesprek is.

Wat de toekomst van Beerschot brengt is onduidelijk. De vele recente vertrekkers zijn geen goed teken voor Beerschot dat te koop staat. De Saudische eigenaars van United World willen hun aandelen van de club (ze bezitten 75% van de club) verkopen. Er zouden onderhandelingen met Duitse en Amerikaanse investeerders lopen.