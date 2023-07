Boem, paukeslag: KV Mechelen strikt cruciale pion met verleden bij Anderlecht

KV Mechelen kende een moeilijk seizoen in de Jupiler Pro League en is dringend op zoek naar versterking. Deze hebben ze mogelijk gevonden met een geboren Mechelaar.

Het was al even duidelijk: Daam Foulon was op weg naar KV Mechelen. Op donderdag legde hij zijn medische testen af en deze waren positief.

Vrijdag volgde dan het officiële nieuws: de linksachter heeft een contract getekend bij De Kakkers voor twee seizoenen. Dat heeft KV Mechelen offiiceel aangekondigd.

Foulon was transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Benevento niet zag verlengd worden. Ook Zulte Waregem deed een poging voor de in Mechelen geboren linksback.

Foulon speelde in het verleden bij onder meer Lierse, Anderlecht en Beveren. Na een avontuur in Italië is hij nu dus terug in eigen land.

Verloren zoon

"Ik ben al even de stad ingetrokken. Het was lang geleden, maar alles bracht herinneringen naar boven. Ik had nog aanbiedingen op zak, maar ik wilde absoluut voor Malinwa spelen. Het voelt alsof de verloren zoon weer thuis is", aldus Foulon in een eerste reactie op de webstek van Malinwa.