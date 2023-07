Edwin van der Sar op intensieve zorgen na hersenbloeding op vakantie, voetbalwereld spreekt massaal steunbetuigingen uit

Edwin van der Sar (52), voormalig doelman van onder meer Ajax, Juventus en Manchester United en ook de ex-CEO van Ajax heeft op vakantie een bloeding bij de hersenen gehad. Zijn toestand zou wel stabiel zijn.

Ajax maakte het nieuws zelf bekend dat Van der Sar op vakantie in Kroatië getroffen is door een bloeding bij de hersenen. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Split, in Kroatië en wordt daar nu behandeld op intensieve zorgen.

Van der Sar kondigde pas zes weken geleden aan dat hij na 10,5 jaar de club zou verlaten nadat de kritiek op hem groeide. “Na bijna elf jaar in de directie ben ik op. We hebben heel mooie dingen meegemaakt, maar het is ook een ongelooflijk zware periode geweest", zei Van der Sar toen.

Van der Sar vormde jarenlang een sterk duo met Marc Overmars. Hij kreeg eind vorig jaar problemen met zijn gezondheid en kreeg een licht hartinfarct, zijn hart stierf voor 45% af. Overmars kon intussen wel zijn werk bij Antwerp hervatten.

Uit de hele voetbalwereld komen er steunbetuigingen voor Van der Sar en wordt hem een hart onder de riem gestoken.

Veel sterkte en een spoedig herstel gewenst, Edwin! 🙏❤️🤍 — Royal Antwerp FC (@official_rafc) July 7, 2023

All our thoughts are with you, @vdsar1970. Everyone at Liverpool FC wishes you a speedy recovery 🙏 ❤️ — Liverpool FC (@LFC) July 7, 2023

🙏 Wat een heftig nieuws. Een spoedig herstel gewenst namens iedereen bij AZ. — AZ (@AZAlkmaar) July 7, 2023

Namens iedereen bij PSV: Veel sterkte en beterschap voor Edwin 🙏❤️ — PSV (@PSV) July 7, 2023