Nieuwkomers meteen belangrijk voor Club Brugge, Standard krijgt zware pandoering

Ook vandaag stonden er enkele oefenwedstrijden op het programma. Onder meer Club Brugge en Standard waren aan zet.

Club Brugge wist vlot te winnen van Beerschot met 3-0. De nieuwkomers waren meteen van goudwaarde: Michal Skoras gaf de assist op het eerste doelpunt van Hans Vanaken, terwijl Thiago goed was voor de 2-0. Uiteindelijk was het die andere (verguisde) spits Roman Yaremchuk die het laatste doelpunt knap afwerkte. Het is hem alvast gegund.

Bij Standard liep het niet zo van een leien dakje. De Rouches kregen een pandoering aangesmeerd van promovendus RWDM. Kylian Hazard opende de score, El Abbassi legde de zware 4-0 cijfers vast. Renaud Emond miste op het einde van de eerste helft een penalty.

Kersverse aanwinst Zinho Vanheusden mocht meteen starten in de basis voor de Luikse club. Arnaud Bodart, die gelinkt wordt aan een vertrek bij de club, kwam niet in actie.