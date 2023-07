Ongezonde situatie op de Bosuil: aantal spelers zitten in een gouden kooi (al hebben sommigen daar weinig last van)

The Great Old vertrekt volgende week op stage, maar neemt niet iedereen mee naar Oostenrijk. Jongens die niet meer in de plannen voorkomen, moeten thuisblijven en met de beloften trainen. Voor sommigen is een oplossing ook nog ver weg.

Voor Michael Frey bijvoorbeeld, die vorig seizoen een verhuur aan Schalke 04 forceerde en niet meer welkom is in de A-kern. Aangezien hij - net als Birger Verstraete, Frank Boya en Dorian Dessoleil - een dik contract heeft, is de interesse niet bijster groot. Standard snuffelde wel al wat rond, maar een akkoord is er lang nog niet. Voor Verstraete liggen er mogelijk kansen in Turkije of de woestijn, weet GvA. Voor de anderen is er amper interesse. Volgende week krijgen ze zelfs allemaal een weekje vakantie, want de technische staf zit bij de A-kern in Oostenrijk. Ze moeten dus allemaal een individueel programma volgen.