Antwerp wil met een speciaal plan Arthur Vermeeren houden

Er wordt serieus aan de mouw getrokken van Arthur Vermeeren. Al heeft Antwerp wel een plan achter de hand.

Arthur Vermeeren kwam uit het niets en werkte zich in geen tijd op tot absolute sterkhouder bij Antwerp. Dit werd beloond met een nieuw contract op de dag dat hij 18 jaar werd. Hij ligt tot medio 2026 onder contract, maar het is afwachten of Antwerp hem zo lang kan houden.

Verschillende clubs trekken aan zijn mouw. Zo zou Manchester United wel iets zien in de 18-jarige defensieve middenvelder. Anderzijds is de kans klein dat hij daar direct veel speelminuten gaat maken. Daarom heeft Antwerp een plan.

Indien er een bod binnenkomt dat niet te weigeren is dan wil Antwerp een constructie opzetten met de nieuwe club van Verrmeeren. De bedoeling is dan om het wel te verkopen, maar nog minstens één jaar te lenen. Zo beschikt Antwerp al over een grote som geld om de transfermarkt op te gaan zonder aan kwaliteit in te boeten.