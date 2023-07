Italiaanse topclub lonkt naar sterkhouder van Racing Genk

Racing Genk kende een sterk seizoen en dit zorgt ervoor dat een aantal spelers wel wat interesse hebben gewekt bij andere clubs. Zo wil Lazio Roma graag één van de absolute sterkhouders binnenhalen.

Bryan Heynen is een absolute sterkhouder bij Racing Genk. De kapitein heeft nog een contract tot medio 2026 en kwam vorig seizoen 42 keer in actie waarin hij 11 keer tot scoren kwam en 7 assists gaf. Zijn goede prestaties hebben hem in het vizier gebracht van Lazio Roma.

Volgens Het Laatste Nieuws wil Lazio Roma een bod uitbrengen op de 26-jarige middenvelder. Al zullen de Italianen wel diep in de buidel moeten tasten.

Racing Genk is namelijk niet van plan de middenvelder zomaar te laten gaan. Momenteel is er nog geen bod binnengekomen, maar Racing Genk houdt zich sterk dat ze de middenvelder kunnen behouden.