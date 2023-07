Marc Degryse snoeihard voor toptransfer Anderlecht: "Valt om als je twee keer 'boe' roept"

Het wordt een mogelijk heel interessant seizoen in de Jupiler Pro League. Dat beseft ook Marc Degryse.

Marc Degryse is terug uit vakantie en kijkt volop uit naar het nieuwe seizoen. En zo vraag hij zich ook af wat ze bij RSC Anderlecht gaan doen.

Na een elfde plek afgelopen jaargang is het alle hens aan dek in de hoofdstad. Er werden al een paar transfers gedaan ondertussen en dus is de vraag wat Degryse daarvan denkt.

En de analist en ex-voetballer is duidelijk: erg onder de indruk is hij (nog) niet. "Anderlecht haalt Dolberg die omvalt als je twee keer ‘boe’ roept naar hem", aldus Degryse in Het Laatste Nieuws.

Hezze

"En als ik de berichten in de krant mag geloven, is Fredberg bezig met een Zuid-Amerikaan die in Schalke heeft gespeeld. Welja, ik wens Anderlecht veel succes", verwijst hij naar Hezze.

Aan Riemer, Fredberg, Dolberg en de rest om het komende seizoen het ongelijk te bewijzen van Degryse. Slimani was ook een voltreffer en dat hadden velen ook niet verwacht bij zijn komst.