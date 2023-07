Voormalige aanvaller van Antwerp kan naar Italiaanse topclub

Bij Antwerp bleef hij niet lang, maar zijn carrière zit nu echt wel in een stroomversnelling.

Emmanuel Emegha's carrière gaat als een speer. De twintigjarige aanvaller, bekend in België van zijn tijd bij Antwerp, heeft hoop op een absolute droomtransfer. In Italië wordt hij in verband gebracht met AC Milan.

Geboren in Den Haag, doorliep de aanvaller de jeugdopleiding bij Sparta en wist hij tussen september 2020 en januari 2022 in 39 wedstrijden voor het eerste team drie keer te scoren. In de winter werd hij weggehaald uit Nederland door Antwerp, maar zijn tijd in België liep uit op een mislukking, mede door een blessure. Na slechts een halfjaar en één invalbeurt werd hij voor anderhalf miljoen euro verkocht aan het Oostenrijkse Sturm Graz, nadat hij eerder voor twee miljoen was gekocht.

Bij Sturm Graz speelde hij 38 wedstrijden in alle competities te samen. Daar kwam hij tienmaal tot scoren waaronder één doelpunt in de Europa League. Volgens Transfermarkt.com heeft hij momenteel een marktwaarde van 8 miljoen euro en nog een contract tot medio 2026. AC Milan zal dus diep in de buidel moeten tasten voor de voormalige speler van Antwerp.