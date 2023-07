Een positieve balans van méér dan 25 miljoen euro! Dit bedrag raapte Fredberg al samen sinds zijn komst naar Anderlecht

Jesper Fredberg is aan zijn tweede mercato bezig als sportief directeur van RSC Anderlecht. Ondertussen is het duidelijk hoe de Deen te werk wil gaan. Maar ook op financieel vlak legt het paars-wit géén windeieren.

Jesper Fredberg begon zijn paars-witte hoofdstuk in januari 2023. Met andere woorden: starten met de wintermercato. Ondertussen is zijn werkwijze duidelijk. De Deen laat zich niét opjagen, gaat enkel vol op het gaspedaal voor spelers die hij héél graag naar Brussel wil halen én hij zorgt er tussendoor nog eens voor dat de boekhouding de rode stiften stilaan mag opbergen.

Meer zelfs: sinds zijn aanstelling is Fredberg erin geslaagd om de balans héél positief te laten uitdraaien. Momenteel staat de Belgische recordkampioen met een positief saldo van maar liefst 25,5 miljoen euro. Belangrijk kanttekening: dit gaat over de transferinkomsten en heeft uiteraard niet te maken met de algemene begroting van de club.

Overzicht uitgaande transfers:

Julian Duranville Borussia Dortmund 8,5 miljoen euro Wesley Hoedt Watford FC 2 miljoen euro Anouar Ait El-Hadj KRC Genk 2 miljoen euro Enock Agyeu Burnley FC 500.000 euro Timon Wellenreuther SC Feyenoord 1 miljoen euro Kristoffer Olsson FC Midtjylland 3 miljoen euro Bart Verbruggen Brighton & Hove Albion 20 miljoen euro Sergio Gomez bonus na CL-winst Manchester City 2 miljoen euro TOTAAL 39 MILJOEN EURO

Voor de volledigheid: in de inkomsten rekenen we het niet-verlengen van de contracten van onder meer Adrien Trebel en Lior Refaelov niet mee. Het vertrek van de grootverdieners zorgt er uiteraard voor dat ook de loonlast van Anderlecht aanzienlijk gezakt is.

Overzicht inkomende transfers:

Islam Slimani Stade Brestois 29 vrije transfer Anders Dreyer FC Midtjylland 4,5 miljoen euro Kasper Dolberg OGC Nice 5 miljoen euro Louis Patris OH Leuven 4 miljoen euro TOTAAL 13,5 MILJOEN EURO

Een simpele rekensom leert ons dat we op die manier aan een positieve balans van maar liefst 25,5 miljoen euro komen. Fredberg mag zichzelf dus op de borst kloppen. Voor de volledigheid: voor de bedragen hebben we beroep gedaan op Transfermarkt en info die ons via diverse kanalen heeft bereikt.