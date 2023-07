Het is Club Brugge menens: jobhoppende international moet concurrentie aangaan met Mignolet

Bij Club Brugge zijn ze volop aan het zoeken naar versterkingen. En dat mag letterlijk in elke linie zo het geval zijn.

Club Brugge haalde al heel wat aanvallende versterking en ook een aantal spelmakers op het middenveld, maar het zoekt ook achterin nieuwe spelers.

Nu Clinton Mata vertrekt zal er een rechtsachter moeten komen. Thomas Meunier en Louis Patris waren in beeld, maar de eerste is er nog niet en de tweede is ondertussen van Anderlecht.

De strijd om een doelman is dan weer volop bezig. En het is Club Brugge menens in de strijd om de 32-jarige Noorse international Örjan Nyland. Hij zou zo de doublure van Simon Mignolet moeten worden.

Nyland zag zijn contract bij RB Leipzig niet verlengd worden en is dus sinds een week een transfervrije speler.

Vrije speler

Het is al lang niet de eerste keer daat Nyland een vrije speler is. Ook Leipzig plukte hem op die manier weg, net als Reading en Norwich in het verleden.

De Noor speelde ook nog voor Aston Villa, Bournemouth, Ingolstadt, Molde en Hodd en heeft dus al heel wat teams gekend.