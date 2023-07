Bijna naar Club Brugge, maar profcarrière van hondstrouwe JPL-legende is voorbij: dit is de nieuwe uitdaging

Na heel wat jaren trouwe dienst zit de profcarrière van Sammy Bossut er zo goed als zeker op. Er was nog even een twist, maar uiteindelijk komt het zover niet.

De voorbije week was Sammy Bossut nog actief bij Club Brugge. De Engelse keeper Joe Bursik had op training een blessure opgelopen aan zijn kruisbanden en dus kwam de 37-jarige goalie inspringen op training.

De ex-doelman van Zulte Waregem zat sinds 1 juli zonder club nadat zijn contract bij Essevee na 17 jaar trouwe dienst niet meer werd verlengd. Bovendien was er de mogelijkheid om daarna eventueel als keeperstrainer verder te gaan bij blauw-zwart.

Hondstrouw

Maar Bossut wil ook nog actief zijn als keeper, waardoor er een andere oplossing gezocht werd. En ondertussen ook gevonden, al is het nieuws nog niet bevestigd.

De goalie zou terug kunnen keren naar Harelbeke, het team waar hij bij in 2003 zijn debuut in aan A-kern maakte en waar Essevee hem in juli 2006 kwam wegplukken. Bij de club zou hij voor twee jaar kunnen tekenen.

De cirkel zou op die manier helemaal rond kunnen worden gemaakt. Harelbeke werd afgelopen seizoen veertiende in de Tweede Amateurklasse A. Het slikte 60 doelpunten, enkel Westhoek, Wetteren en Erpe-Mere United deden slechter.

Ervaring

Bossut kan er voor extra ervaring zorgen bij doelmannen. Yoran De Ketelaere trok naar reeksgenoot Zelzate en dus was er een plekje vrij bij de West-Vlamingen.

De coach van Harelbeke is Stijn Meert. Hij speelde tot 2012 zes jaar lang samen met Bossut in het team bij Zulte Waregem. Het lijkt wachten op bevestiging uit alle kampen over een mogelijk contract, maar dat moet er snel gaan komen.