UEFA komt met beslissing die grote invloed heeft op JPL-club (en heeft nog een aantal extra vereisten)

De UEFA heeft zes clubs toestemming gegeven om in Europa uit te komen die in strijd waren met de regels van de Europese voetbalbond, waaronder Union. Clubs met dezelfde eigenaar mogen normaal gezien immers niet samen in Europa spelen.

Union en Brighton hebben dezelfde eigenaar, maar hebben nu een speciale toestemming gekregen van de UEFA. De Europese bond kwam tot dit besluit, door diverse maatregelen die werden genomen bij de clubs. Bij Union stapte Tony Bloom zo op uit de raad van bestuur van de club en nam Alex Muzio het voorzitterschap op zich. Er zijn wel voorwaarden aan de deelname. Zo mogen samenwerkende clubs vanaf nu niet meer met elkaar handelen. Spelers mogen tot en met september 2024 niet op huur- of permanente basis overstappen. Clubs mogen ook geen commerciële of technische samenwerkingen aangaan en mogen ook geen gezamenlijke scouting- of spelersdatabase gebruiken.