Deila zet de puntjes meteen op de i: "Met die mentaliteit zit je bij de verkeerde club"

Ronny Deila is bij Club Brugge binnengehaald om de kleedkamer op te kuisen en op één lijn te krijgen. De Noor staat bekend om de hechte groep die hij kan vormen. Hij geeft ook iedereen een kans, maar wie niet mee wil...

Deila heeft bij Standard al laten zien dat het 'my way or the highway' is. Hij hakt moeilijke knopen zonder al te veel problemen door. “Voor iemand die zich niet ontwikkelt, is dat zo. Ik kom hier binnen en verwacht dat mensen fouten maken. Maar ik verwacht ook dat ze leren", legt hij uit in HLN.

Deila wil progressie zien en snel. "Zoals ik net zei: ik ben geobsedeerd door vooruitgang. Als ik dat niet zie, dan is het inderdaad soms ‘the highway'. Ik bedoel: hoe kan je werken met mensen die niet beter worden? Dat lukt misschien als je pakweg voor de overheid werkt. Maar niet in een voetbalclub."

Een speler die niet meegaat in de ontwikkeling van het team zal dan ook snel te horen krijgen dat hij beter andere oorden opzoekt. 'Dan belanden ze op de bank en vragen ze zich af waarom. Terwijl je met die mentaliteit eigenlijk bij de verkeerde club zit.”