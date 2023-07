OFFICIEEL: Cercle Brugge stelt Ecuadoraans belofteninternational voor

Cercle Brugge gaat voor jong talent om te laten schitteren en nadien voor een mooie som te verkopen. Dit hebben ze nu gevonden in Ecuador.

Cercle Brugge heeft Alan Minda voorgesteld. De 20-jarige middenvelder komt over van de Ecuadoraanse topploeg Independiente del Valle. Hij tekent een contract tot medio 2028 bij 'De Vereniging'. Minda is rechtsvoetig en kan als winger zowel op de linker- als rechterflank uit de voeten.

Hij heeft zich ook al getoond als belofteninternational van Ecuador. Hij kwam al tot drie doelpunten in 13 wedstrijden voor de U20 van Ecuador, waaronder twee doelpunten op het WK U20.

“We zijn enorm tevreden om Alan bij ons te hebben. Hij is een high potential talent die we al 3 jaar van nabij volgen. Hij komt over van een topacademie uit Zuid-Amerika en ondanks z’n jonge leeftijd is hij met z’n talent én snelheid er klaar voor om nu ook bij Cercle te presteren”, zegt Sportief directeur Carlos Avina op de website van de club.