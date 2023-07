Al Nassr, de club van Cristiano Ronaldo, heeft een transferverbod opgelegd gekregen van FIFA

Het geld in Saoedi-Arabië is dan blijkbaar toch niet eindeloos. Want FIFA legt het Al Nassr van Cristiano Ronaldo een zware sanctie op.

Het geld in Saoedi-Arabië moet rollen het afgelopen jaar. Bijna dagelijks wordt er wel een topspeler uit Europa getransfereerd naar een Saoedische club, maar het geld blijkt dan toch niet eindeloos te zijn. De rekeningen moeten ook betaald worden. Wereldvoetbalbond FIFA kwam dan ook met een duidelijk standpunt tegenover één van de clubs, namelijk Al Nassr. “Het betreffende verbod zal onmiddellijk worden opgeheven zodra de schikking van de schulden is bevestigd door de betrokken schuldeisers”, benadrukte een woordvoerder van de FIFA. De club van Cristiano Ronaldo krijgt dus een transferverbod tot alle openstaande schulden zijn betaald of als er een schikking is gevonden. Al lijkt dit niet echt een probleem te zijn. Het Public Investment Fund (PIF) van Saoedi-Arabië, dat een geschatte nettowaarde van meer dan 600 miljard dollar heeft, kocht in juni een meerderheidsbelang in Al Nassr. De schulden betalen zal dus geen probleem zijn voor Al Nassr.