Beerschot wil jonge Belg met een verleden bij Olympique Lyon overtuigen

Ondanks de moeilijke financiële situatie wil Beerschot zich toch gevoelig versterken. Ze speuren de markt af naar opportuniteiten en hebben deze mogelijk gevonden in Frankrijk.

Volgens Gazet van Antwerpen wil Beerschot zich graag versterken met Héritier Deyonge. De 21-jarige linksachter is einde contract bij de Franse topclub Olympique Lyon en ziet mogelijk een terugkeer naar België zitten. Al is het al even geleden dat hij nog in België speelde.

Deyonge doorliep de jeugdreeksen van Westerlo. Nadien volgde de overstap naar PSV waar Olympique Lyon hem in 2019 kwam weghalen voor 220.000 euro. Hij kwam echter nooit voor in de plannen voor de hoofdmacht van Olympique Lyon en verliet vorige zomer de club zonder ooit zijn debuut te maken.

Vorig seizoen kreeg hij de kans bij Heracles Almelo en tekende een contract voor één seizoen met de optie voor twee bijkomende jaren. Heracles koos ervoor de optie niet te lichten nadat de verdediger amper drie wedstrijden in actie kwam.