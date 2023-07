Nieuwe Club Brugge-aanwinst Igor Thiago: "Mijn ultieme doel en grootste motivatie"

Igor Thiago is de nieuwe spits van Club Brugge. Voor de camera's van de club gaf hij zijn 1e interview.

"Club Brugge is een prestigieuze club", weet Igor Thiago. "Ze mikken altijd hoog en winnen veel. Volgens mij is het een perfecte match. Ook zie ik dit als een mooie kans en een kans die ik niet kon laten liggen."

Thiago is zijn 1e weken bij Club Brugge gelukkig. "Ik ben hier goed gestart", ging hij verder. "En ik denk dat we zo hier veel overwinningen kunnen boeken."

Winnen is overigens belangrijk voor Thiago: "Ik ben iemand met een grote wil om te winnen. Dat is ook mijn ultieme doel en grootste motivatie in mijn leven. De wil om te winnen en titels te pakken."

Ook had Thiago het over zijn kwaliteiten. "Ik ben een sterke en snelle speler", aldus de spits. Ook is hij groot (1,88 m) en de Braziliaan denkt dat dat wel in zijn voordeel kan spelen. "Velen zullen denken: 'Hij is groot.' En dan kan ik hen met mijn snelheid verrassen."