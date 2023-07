Overmars geeft aan wat er ontbreekt bij Antwerp, en heeft het ook nog even over stadiondossier: "Een half stadion kost je zes punten per jaar"

De Oostenrijkse lucht doet Marc Overmars altijd goed. In een interview met Het Nieuwsblad spreekt hij openhartig over de plannen van Antwerp.

"Ik kom al een jaar of twaalf naar Oostenrijk tijdens de voorbereiding. Redenen genoeg. Goeie lucht. Rustige omgeving. Simpelheid. Volgens mij is de basis vorig jaar ook hier gelegd. Maar dat zegt niet alles, want het wordt een heel ander seizoen. En je weet dat de selectie nog niet compleet is."

Volgens de technisch directeur van de landskampioen moet bij die selectie nog wat 'power' worden toegevoegd. "We ook nog volwassen spelers nodig. We hebben best wat jonge talenten. Balikwisha, Vermeeren, noem maar op. Daar mag nog wel wat power bij. Maar dat is dus voor de komende periode.”

Oude bekende Dusan Tadic bijvoorbeeld? "Ik weet niet wat hij gaat doen, maar ik denk niet dat hij naar België zal willen komen. We hebben volgens mij ook vleugels genoeg. Ondrejka haalden we al binnen – net op tijd trouwens, de timing was perfect. Na zijn transfer begon hij ook te scoren. Naar hem ben ik ook heel benieuwd.”

Kost je zes punten per jaar"

Ook had hij het nog even over het stadiondossier. "Mja, ik weet dat daar veel over te doen is, maar... Als dát niet aansluit bij de rest, zullen we achteruitgaan. Antwerp is een slapende reus en een diamant, maar als dat stadion niet afgeraakt, gaan we opnieuw achteruit. Een half stadion kost je zes punten per jaar. Zo zie ik dat. Ik hoop dat er snel een oplossing komt, want eigenlijk is dat cruciaal voor alles."