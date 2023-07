🎥 Zuid-Koreaan legt meer dan 1000 kilometer af om speler KAA Gent aan het werk te zien

Voetbalfans? Die zijn soms al te gek. En Aziatische voetbalfans? Die gaan nog al eens een stapje verder.

Kwon Sung Deok is een jonge Zuid-Koreaan die in Toscane woont. Hij trok deze week naar het Nederlandse Alkmaar.

De reden? De aanwezigheid van zijn 24-jarige landgenoot Hyun-Seok Hong op oefenkamp met de Buffalo's in Alkmaar.

Gent speelde een oefenwedstrijd tegen Volendam en daar was Kwon Sung Deok dus bij. Hij kon uiteindelijk met een truitje van Hong opnieuw naar huis.

"We kennen elkaar niet persoonlijk, maar ik ben hier voor Hongi", aldus de Zuid-Koreaan in een reactie. "Ik ben naar hier gekomen via Pisa en Amsterdam."