Anderlecht blijft actief in de Ligue 1: 'Algerijns international staat op de radar'

Anderlecht blijft speuren in de Ligue 1. Na Maxime Dupé (dat bijna rond is) en Samuel Moutoussamy zou het nu ook interesse in Himad Abdelli hebben.

De laatste oefenwedstrijd van Anderlecht legde nog eens de pijnpunten bloot. Het heeft ook versterking in het aanvallend compartiment nodig.

De afgelopen weken was Anderlecht al in de Ligue 1 actief en nu zou het volgens France Football ook Himad Abdelli op het oog hebben. Die maakte zijn debuutseizoen bij Angers en maakte na een moeilijk begin indruk met 2 doelpunten en 2 assists.

Angers eindigde troosteloos laatste in de Ligue 1, maar verschillende clubs zouden in Abdelli geïnteresseerd zijn. Anderlecht zou in polepositie liggen.

Anderlecht continue à travailler sur l'arrivée de Himad Abdelli avec des échanges concrets.C'est pour l'instant la piste la plus sérieuse pour le néo international 🇩🇿. La L1 est frileuse... Ou attend fin du mercato pour convaincre Angers avec un transfert - important. #Mercato pic.twitter.com/AdJiwUPHvJ — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) July 16, 2023

Abdelli is een aanvallende middenvelder en 23 jaar. Hij is linksvoetig en heeft bij Angers nog een contract tot midden 2026. Zo zal het huidige contract afgekocht moeten worden. Momenteel is zijn transferwaarde 2,5 miljoen euro.

Ook is Abdelli sinds kort Algerijns international. Half juni maakte hij zijn debuut met een basisplaats tegen Oeganda. 2 dagen later viel hij ook tegen Tunesië in.