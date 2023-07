'Club Brugge mikt hoog en gaat concurrentie aan met Lille om jonge spelmaker Manchester City'

Club Brugge wil er wat van maken in het nieuwe seizoen. Tegelijk mikken ze ook al op de langere termijn.

Met oog op de toekomst wil Club Brugge ook hoog mikken. Daarbij zijn ze nu ook bij Manchester City uitgekomen.

Club Brugge zou volgens Daily Mail namelijk interesse hebben in Josh Adam, een aanvallende middenvelder van de U21 van The Citizens.

Hij kwam in 2020 over van de jeugd van Celtic en de 19-jarige Schot uit Glasgow maakte al heel wat indruk de voorbije jaren. Nu zou hij klaar zijn voor een nieuw avontuur.

Adam

Met onder meer Lille is er heel wat concurrentie voor de jonge Schot, die nog een contract heeft tot juni 2024 bij Manchester City. Vorig seizoen was hij goed voor 4 doelpunten en 1 assist bij de beloften van The Citizens.

Hij speelde afgelopen seizoen ook in de Youth League, is ondertussen ook Schots jeugdinternational en staat te boek als een interessant talent. Of blauw-zwart hem zal kunnen inlijven is nog maar de vraag.