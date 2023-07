Mechelen en de Belgische topclubs zijn gewaarschuwd: indrukwekkend Antwerp toont zich klaar voor het nieuwe seizoen

Royal Antwerp FC heeft de puntjes nog eens op de i gezet. Tegen Hertha Berlijn zetten ze een nette prestatie neer.

Hertha Berlijn haalde het zaterdag nog knap met 2-1 van promovendus RWDM. Een dag later speelde het team uit de tweede Bündesliga tegen landskampioen Antwerp.

Die zijn in volle voorbereiding op het nieuwe seizoen en spelen volgende week al om de Supercup tegen verliezend bekerfinalist KV Mechelen. En dus was het al de generale repetitie.

Na een sterke tweede helft winnen onze Reds met 1-0 van Herta BSC!



⚽ Balikwisha '53

Op de oefenstage in Oostenrijk werd uiteindelijk met het kleinste verschil gewonnen. Zeker in de tweede helft maakte The Great Old indruk.

Balikwisha werd de matchwinnaar in het oefenduel dat op 1-0 eindigde. Hij scoorde iets na rust na een warrige fase.