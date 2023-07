Naar de Premier League? Jérémy Doku op de shortlist van Engelse club

Aston Villa toont interesse voor Jérémy Doku. Het is op zoek naar een winger en kwamen uit bij de jonge Belg.

Ondanks de blessurelast van afgelopen seizoen kan Jérémy Doku nog altijd op interesse van andere clubs rekenen. Doku heeft nog een contract tot midden 2025 bij Rennes, maar er zijn kapers op de kust.

Zo heeft Aston Villa volgens Fabrizio Romano interesse in Doku. De Engelse club is op zoek naar een winger en mikt momenteel op Moussa Diaby van Bayer Leverkusen. Een bod van 35 miljoen euro plus bonussen werd al geweigerd, maar Villa blijft inzetten op Diaby.

Als de deal met Diaby niet zou doorgaan, dan bekijkt Villa andere opties. Het maakte al een shortlist met enkele alternatieven en onder meer Doku zou daar opstaan. Volgens Transfermarkt is de jonge Belg momenteel 28 miljoen euro waard.

Eind juni toonde ook Liverpool al interesse in Doku, maar daar lijkt niets meer van in huis te komen.