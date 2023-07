Royal Antwerp gaat verbazen met keeperskeuze: "Toen dacht ook iedereen dat we gek waren en kijk nu"

De net 21-jarige Senne Lammens speelt de komende vier seizoen voor Royal Antwerp FC. Hij maakt de overstap van Club Brugge. Krijgt hij ook kansen?

Senne Lammens was einde contract bij Club Brugge. De jonge doelman trok dan maar transfervrij naar Royal Antwerp FC, waar hij een contract voor vier seizoenen getekend heeft.

De jonge Lammens moet de vervanger worden van Jean Butez, die deze zomer meer dan waarschijnlijk nog zal vertrekken. Concrete aanbiedingen zijn er echter nog niet.

Bij Club Brugge speelde Lammens niet in de Jupiler Pro League. Het voorbije seizoen kwam hij enkel in actie in de Challenger Pro League bij Club NXT.

Kansen

Toch lijkt hij mogelijk op kansen te mogen rekenen bij The Great Old. Marc Overmars was daarover duidelijk in Het Laatste Nieuws.

“André Onana was destijds ook 19 jaar bij Ajax. Toen zei iedereen dat we gek waren. En kijk nu...", aldus Overmars over het eventueel kansen geven aan Lammens. "Ik ben er in ieder geval niet bang voor."