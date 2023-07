Wat met een mogelijke transfer van Johan Bakayoko? Bij PSV zijn ze duidelijk

Johan Bakayoko loopt in de picture bij verschillende clubs, maar het lijkt erop dat de jonge Belg bij PSV zal blijven. Enkel bij een waanzinnig bod mag hij vertrekken.

Afgelopen seizoen brak Johan Bakayoko helemaal door bij PSV. De jonge flankaanvaller speelde 23 wedstrijden in de Eredivisie en scoorde daarin 5 keer. Ook gaf hij 5 assists. Daarnaast scoorde Bakayoko ook in de Europa League.

Bakayoko kan van heel wat belangstelling genieten. Zo kon hij volgens PSV-watcher Marco Timmer afgelopen winter voor 8 miljoen euro plus 7 miljoen euro aan bonussen naar PSG.

"Maar zijn management heeft ondertussen van PSV gehoord dat Bakayoko niet te koop is", aldus Timmer in de Skiette Willy Podcast. "Tenzij er belachelijke bedragen worden geboden. Dat gaat dan over 35 miljoen euro."

Al speelt er nog iets mee: Bakayoko wil graag het EK 2024 spelen. En hij wil dat afdwingen door een vaste basisplaats bij PSV te hebben.