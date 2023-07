Royal Antwerp gaat ex-Bruggeling volop kans geven, coach Van Bommel duidelijk: "Op termijn nummer één van België"

De net 21-jarige Senne Lammens speelt de komende vier seizoen voor Royal Antwerp FC. Hij maakt de overstap van Club Brugge. Meer en meer ziet het er naar uit dat hij kansen gaat krijgen.

Senne Lammens was einde contract bij Club Brugge. De jonge doelman trok dan maar transfervrij naar Royal Antwerp FC, waar hij een contract voor vier seizoenen getekend heeft.

De jonge Lammens moet de vervanger worden van Jean Butez, die deze zomer meer dan waarschijnlijk nog zal vertrekken. En dan zal hij wel degelijk zijn kansen krijgen.

Het voorbije seizoen kwam hij enkel in actie in de Challenger Pro League bij Club NXT, maar de 21-jarige doelman mag op kansen hopen. Zeker als Butez dus ook effectief vertrekt.

Nummer één

Marc Overmars was al vol lof, ook coach Mark van Bommel heeft zich nu duidelijk uitgelaten over de zaak in Het Nieuwsblad. "Hij heeft een groot potentieel", klinkt het.

"Op termijn kan hij misschien de nummer één worden van België. In de toekomst uiteraard. Het is nu aan hem om zo snel mogelijk bij te leren."