'Vincent Kompany telt miljoenen voor nieuwe spits neer'

Na een succesvol seizoen waarin het al snel de promotie naar de Premier League afdwong, gingen Vincent Kompany en Burnley op zoek naar versterking. Ze hadden onder meer een nieuwe spits nodig.

Lange tijd mikten ze op Georges Mikautadze (ex-Seraing). Na een voortreffelijk seizoen bij Metz bood Burnley 15 miljoen euro aan, maar dat werd geweigerd.

Zo veranderde Burnley van koers en richtte het zich op Zeki Amdouni van FC Basel. Afgelopen seizoen maakte hij 22 doelpunten en gaf hij 5 assists. Ook was hij goed voor 7 doelpunten.

Amdouni is momenteel volgens Transfermarkt 10 miljoen euro waard, maar volgens Foot Mercato zou Burnley 18 miljoen betalen. De deal zou ook al rond zijn en zou het enkel nog op de officiële aankondiging wachten zijn. Hij zou voor 5 jaar tekenen.

