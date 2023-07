🎥 Club Brugge houdt schietoefeningen in oefenduel: 4 spelers met een hattrick

Club Brugge heeft zijn oefenduel tegen KFC Heist (2e provinciale) gewonnen. De weg naar doel werd gemakkelijk gevonden en uiteindelijk werd het 0-22.

Na enkele minuten was het al prijs. Thiago opende de score en enkele minuten later verdubbelde De Cuyper de voorsprong al. Enkele seconden later zorgde Skov Olsen al voor de 0-3.

Nadien ging het snel. Bij de rust stond het 0-9. Thiago en Skov Olsen maakten hun hattirck al compleet en ook Buchanan en Vanaken pikten voor de rust al hun doelpuntje mee.

Na de rust kwamen andere namen op het veld, maar ook zij vonden de weg naar doel gemakkelijk. Yaremchuk gaf het goede voorbeeld door de 0-10 tegen de touwen te jagen. Sabbe en Odoi pikten ook hun doelpuntje mee, terwijl Yaremchuk aan de lopende band scoorde. Hij eindigde met 6 doelpunten.

Uiteindelijk werd het 0-22. Ook Vermant maakte zijn hattrick. Cisse Sandra en Hugo Vetlesen kwamen ook tot scoren.