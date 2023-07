OFFICIEEL: Standard bevestigt het vertrouwen en legt talentvolle middenvelder langer vast

Standard heeft de jonge middenvelder Sacha Bansé langer vastgelegd. Zijn contract werd tot midden 2026 verlengd.

Vorige zomer haalde Standard Sacha Bansé (22) van KAA Gent. Hij werd eerst bij SL16 gestald. Daar speelde hij 30 wedstrijden in de Challenger Pro League. De defensieve middenvelder was goed voor één doelpunt.

Op het einde van het seizoen mocht Bansé ook zijn debuut in het A-elftal maken. Hij viel in de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Gent in.

Ondertussen is Bansé het nieuw seizoen aan het voorbereiden. Die maakte hij volledig bij de A-ploeg mee. Zowel de club als de speler hebben vertrouwen in elkaar en daarop verlengde hij zijn contract tot midden 2026.