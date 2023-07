OFFICIEEL: Vincent Kompany heeft met recordaankoop zijn nieuwe spits beet

Burnley heeft een nieuwe spits. Voor Zeki Amdouni tastte het stevig in de buidel, want ze betaalden zo'n 18,6 miljoen euro, een clubrecord.

Na de promotie naar de Premier League wilden Burnley en trainer Vincent Kompany zich versterken. Zo hadden ze een nieuwe spits nodig.

Die nieuwe spits haalden ze in Zwitserland. Ze betaalden zo'n 18,6 miljoen euro voor Zeki Amdouni. Voor Burnley is het een clubrecord. Amdouni komt over van FC Basel en tekende een contract van 5 seizoenen.

Afgelopen seizoen maakte Amdouni indruk met 22 goals en 5 assists, waarvan 7 goals in de Conference League. "Hij is echt een gevaar voor doel", weet Kompany. "Ook werkt hij hard en scoort hij veel. Hij is een heel intelligente voetballer, technisch begaafd en met een geweldige werkethiek."