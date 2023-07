'Casper De Norre (OHL) op weg naar Engeland, Westerlo biedt miljoenen voor doelpuntenmachine'

Casper De Norre is op weg naar de uitgang bij OH Leuven en trekt naar Engeland. Westerlo heeft zijn pijlen gericht op een spits van 6 miljoen euro.

Casper De Norre (26) ging in de zomer van 2021 definitief van Racing Genk naar OH Leuven, na een uitleenbeurt in het seizoen 2020/2021. De Norre groeide er uit tot een van de sterkhouders en speelde er in totaal 95 wedstrijden waarin hij 9 keer scoorde en 12 assists gaf.

Maar nu lijkt hij Leuven dus te verlaten. Volgens Sacha Tavolieri heeft De Norre zijn medische tests al afgelegd bij Millwall, een club uit de Engelse Championship. Hij kan er tekenen voor drie seizoenen met een optie op een extra jaar, maar er moet nog een akkoord gevonden worden tussen de clubs.

Dure spits voor Westerlo?

Westerlo speurt de markt dan weer af naar een nieuwe spits. Het lijkt daarbij uitgekomen te zijn bij de Kroaat Matija Frigan (20) van HNK Rijeka, klinkt het in de Kroatische media. Frigan maakte vorig seizoen 15 doelpunten en gaf hij 3 assists in 31 wedstrijden.

Westerlo zou intussen al zo'n 5,5 miljoen euro geboden hebben voor Frigan, terwijl Rijeka 6 miljoen euro wil. De overige half miljoen euro zou via bonussen geregeld worden en een deal lijkt dan ook een zaak van tijd.