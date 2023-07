Hans Vanaken heeft torenhoge ambities met Club: "Laten zien dat vorig seizoen misstap was"

Na een teleurstellend seizoen willen Hans Vanaken en Club Brugge zich herpakken. Beginnend met de wedstrijd volgende donderdag tegen het Deense Aarhus.

Dat is de tegenstander in de tweede voorronde van de Conference League. Hans Vanaken windt er geen doekjes om. “De laatste jaren hebben we altijd Champions League gespeeld, dus zijn we het aan onszelf verplicht om de groepsfase van de Conference League te halen”, is hij duidelijk voor Het Laatste Nieuws.

Maar de ambities gaan verder dan dat. "Ook de finale halen van de Conference League is haalbaar voor een goed Club. We moeten als ploeg laten zien dat vorig jaar een misstap was in het parcours dat we de afgelopen jaren hebben afgelegd."

De prioriteit is echter opnieuw landskampioen worden. "De ambitie is kampioen spelen. Maar ik of Club Brugge als team hoeven eigenlijk niets meer te bewijzen.”