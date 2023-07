Steven Defour zegt wat de supporters héél graag zullen horen

KV Mechelen neemt het in de Supercup op tegen landskampioen en bekerwinnaar Antwerp. Maar er wordt natuurlijk ook al verder gekeken dan dat.

KV Mechelen spreekt bij monde van Steven Defour over een galawedstrijd tegen Antwerp, terwijl ze bij The Great Old van een prijs spreken. Maar dat was niet het enige dat Defour te vertellen had.

De coach van KV Mechelen heeft zich en passant ook uitgelaten over een ander heet hangijzer. Zijn eigen toekomst met name.

© photonews

Defour maakte alles weloverwogen wel wat indruk bij KV Mechelen. En dus lijkt het een kwestie van tijd voor hij - net als pakweg Vrancken of Geraerts - wordt weggeplukt door een grote(re) club.

Al hoeft het zover niet te komen. Allerminst zelfs, want Defour heeft een erg duidelijke mening. Dat geeft hij aan in Het Laatste Nieuws.

Buitenland?

"Ik zie me op dit moment geen trainer worden van een andere Belgische club", is hij duidelijk. "Ik kan nergens beter zitten dan hier als het is om in België te blijven."

Daarmee lijkt hij wel de deur op een kier te zetten voor een buitenlands avontuur. Tot op heden is dat echter niet aan de orde.