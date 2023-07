Beerschot kan bijzonder weinig geld uitgeven, toch blijft technisch directeur positief: "Dit geeft in sommige dossiers nog altijd de doorslag"

Beerschot kent een moeilijke zomer. De huidige aandeelhouders zijn op zoek naar nieuwe. Tot die niet gevonden zijn, blijft het technische budget bevroren.

Directeur Gyorgy Csepregi, die vorig jaar in augustus overnam van Sander Van Praet, wist niet dat zijn eerste echte mercato er eentje van bezuinigingen en besparingen ging zijn. “Ik ga niet rond de pot draaien: als ik in deze omstandigheden bij een 1B-club met minder naam en faam moest werken, dan was ik al lang vertrokken. De naam Beerschot geeft in sommige dossiers nog altijd de doorslag", vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

En dat geeft hem moed om verder te werken. "Want het is absoluut niet makkelijk werken als je geen eurocent mag uitgeven. Dat kan ik je verzekeren.”

Csepregi dacht dat zijn huiswerk met Beerschot voor volgend seizoen in april al af zou zijn. Daar miskeek hij zich op. "Ik kon toen natuurlijk niet voorspellen dat we in deze situatie zouden terechtkomen. Ons huiswerk wás ook klaar, hè. Tot we plots een telefoontje kregen van United World: Less resources, better results. Ons transferplan kon meteen de vuilbak in."