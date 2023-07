Twijfels bij de fans van Club Brugge, maar Ronny Deila is positief

Club Brugge mag dan wel verloren hebben tegen AZ, toch zag Ronny Deila veel goede zaken. Al zullen niet alle fans het met hem eens zijn.

De reacties van de fans van Club Brugge na de wedstrijd tegen AZ Alkmaar was duidelijk. Er werden veel te weinig kansen gecreëerd en er beginnen al twijfels te komen of de ploeg klaar is voor de voorrondes van de Conference League. Ronny Deila zag het anders en geeft zijn ploeg vertrouwen.

“Ik zag veel dingen die mij gelukkig maken”, aldus Ronny Deila. “Discipline, een goede organisatie. AZ heeft eigenlijk niets gecreëerd. Twee kansen, en dat eerste tegendoelpunt was zelfs geen mogelijkheid. Je mag niet vergeten dat we tegen een halve finalist uit de Conference League speelden, a good team. Dus ik vond dat we een goede prestatie op de mat gelegd hebben.”

Het is natuurlijk een veredelde oefenwedstrijd want Deila voerde maar liefst 9 wissels door vanaf de 60ste minuut. Dit bevorderde de automatismen niet. “We hebben geen mal figuur geslagen tegen een sterke opponent. Met voorsprong de beste wedstrijd van onze voorbereiding”, is Deila overtuigt.

Nu donderdag staat de levensbelangrijke wedstrijd tegen Aarhus op het programma. De eerste wedstrijd met inzet en dan zal het beter moeten dan tegen AZ. “Dat klopt, dat is een uitdaging”, bevestigt Deila. “We hebben hen te weinig afgebroken. Maar als we spelen zoals tegen AZ, krijgt Aarhus het moeilijk tegen ons. Er staat gewoon een goede ploeg op het veld. Dat het na die openingsfase bergaf ging? Dat zeggen jullie, maar ik vind van niet. Ik zag enorm veel progressie sinds het begin van de voorbereiding. Je mag niet vergeten dat we nog maar vier weken bezig zijn.”