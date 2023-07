Clinton Mata is héél ambitieus als Lyon-speler en blikt voor het eerst terug op periode bij Club Brugge: "Daarom een ideaal moment om te vertrekken"

Clinton Mata verruilde Club Brugge deze zomer voor Olympique Lyonnais. De achtvoudig Angolees international is vastbesloten om ook in Frankrijk naam en faam te maken.

Al zal het moeten verkeren als Clinton Mata bij Olympique Lyonnais eenzelfde palmares wil opbouwen. "Ik heb bij Club Brugge alles meegemaakt. Drie titels op rij, de Supercup, Speler van het Jaar, Goal van het Jaar,... Het was voor mij een ideaal moment om te vertrekken."

"Op die manier maak ik ook plaats voor de jeugd", gaat Mata verder in Het Nieuwsblad. "Het is belangrijk om het team nu en dan eens te voorzien van vers bloed, hé. Ik was natuurlijk liever vertrokken na een titel. Maar het belangrijkste is dat ik heel wat mooie herinneringen heb achtergelaten."

Er is ook een tijd geweest dat het in Frankrijk enkel over Olympique Lyon ging

De 30-jarige flankverdediger is vastbesloten om ook bij l'OL te slagen. "We moeten de komende weken nog groeien als team. Gelukkig is onze eerste competitiewedstrijd pas op dertien augustus. Dat ik dit seizoen geen Europees voetbal zal spelen? Dat wist ik toen ik hier tekende, hé."

"In het voetbal bestaat er zoiets als cycli", besluit Mata. "Grote ploegen belanden soms voor een tijdje in een negatieve spiraal. Er is ook een tijd geweest dat het in Frankrijk alleen over Lyon ging en niet over Olympique Marseille of PSG. Lyon is nu opnieuw klaar om Frankrijk te heroveren."