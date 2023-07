KRC Genk komt met groot nieuws: zeer belangrijke pion doet er nog zes(!) jaar bij

Hij is al een aantal jaren een belangrijke pion bij KRC Genk. En dat zal nog even zo zijn, want Dimitri De Condé heeft een contractverlenging getekend tot 2029.

Dimitri De Condé kwam in 2011 als jeugdtrainer bij KRC Genk terecht. Daarna maakte hij snel carrière bij de Limburgers. In 2015 pakte hij bij Genk over als technisch directeur, de voorbije jaren was hij een van de bepalende figuren. Ook op de transfermarkt. 2029 Net voor de belangrijke wedstrijden in de voorrondes van de Champions League tegen Servette Genève is zijn contract nu verlengd. Diverse bronnen geven aan dat hij tot minstens 2029 aanblijft en zo zijn lot verbindt aan voorzitter Croonen. Het nieuws wordt eerstdaags geofficialiseerd.