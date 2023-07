Een vierde Belg in Turijn: Juventus lokt Belgisch jeugdinternational definitief weg bij Antwerp met profcontract

Enzo Keutgen (16) heeft zijn handtekening gezet onder een profcontract bij Juventus. Hij wordt zo de vierde Belg bij Juventus.

Verdediger Koni De Winter (21) zit al enige tijd bij Juventus en bij de jeugd spelen ook nog middenvelder Joseph Nonge (19) en linksbuiten Samuel Mbangula (19) bij de U19. En daar komt met Enzo Keutgen nu dus een vierde Belg bij.

Keutgen is een centrale middenvelder en speelde van 2020 tot 2022 bij KV Oostende. Daar plukte Antwerp hem vorig seizoen weg, maar een jaar later is hij daar dus alweer weg. Bij Juventus tekent Keutgen een profcontract voor drie jaar, maar hij zal nu nog bij de U17 spelen.

Keutgen was al enkele maanden op proef bij Juventus en kon de Turijnse club dus overtuigen. Hij is ook Belgisch jeugdinternational en speelde al enkele keren bij de U16 van de Rode Duivels.