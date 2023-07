Ontdek hier de scheidsrechters voor speeldag 1 in de Jupiler Pro League

Met Union-Anderlecht (20u45) begint het nieuwe voetbalseizoen meteen met een Brusselse derby. Anderlecht hoopt een einde te maken aan 5 nederlagen, Union zag heel wat sterkhouders vertrekken en heeft met Alexander Blessin een nieuwe coach. Bram Van Driessche zal de Brusselse derby in goede banen leiden.

Zaterdag staat er drie wedstrijden op het programma met om 16u Eupen-Westerlo en om 18u15 Charleroi-OH Leuven. In die wedstrijden zijn respectievelijk Kevin Van Damme en Nathan Verboomen de refs. Om 20u45 ontvangt promovendus RWDM Racing Genk. Wesli De Cremer werd aangesteld als scheidsrechter.

Op zondag is er dan Antwerp-Cercle Brugge om 13u30, met Jonathan Lardot als scheidsrechter. KAA Gent trapt zijn seizoen af om 16u tegen KV Kortrijk, onder toeziend oog van Lawrence Visser. Bij Club Brugge-KV Mechelen om 18u30 is Bert Put de scheidsrechter, Jasper Vergoote fluit om 19u15 STVV-Standard op gang.

