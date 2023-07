Vincent Euvrard onthult de reden voor zijn plotse ontslag bij promovendus RWDM

Vincent Euvrard heeft voor het eerst gereageerd op zijn plotse ontslag bij RWDM. Euvrard maakt duidelijk dat het niet zijn keuze was om te vertrekken.

Het nieuws over het ontslag van Euvrard en bij uitbreiding de hele sportieve staf van RWDM kwam maandagavond als een complete verrassing. Vincent Euvrard reageerde dinsdag op zijn Facebook-pagina.

"Gisterenavond besloot Eagle Football (de eigenaar van RWDM, nvdr) de samenwerking stop te zetten door een verschil in visie over de toekomst van de club", schrijft Euvrard. "Het was een eer en privilege om mee te mogen schrijven aan dit mooie hoofdstuk in de geschiedenis van deze legendarische club."

"Een dikke merci aan de staf en spelers die het mogelijk maakten de club terug te brengen waar ze thuishoort. Jullie samenhorigheid, jullie werk en de offers die jullie brachten om ons doel te bereiken was elke dag weer een inspiratie voor mij."

"Ten slotte wil ik ook de fans bedanken voor hun ongelofelijke steun in de goeie en slechte tijden. Jullie zijn het hart en de ziel van de club. Na drie intense jaren zeg ik jullie vaarwel, maar die vier magische letters en alle herinneringen die erbij horen, zullen voor altijd in mijn hart zitten."