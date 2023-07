Kan Blessin in de voetsporen treden van Mazzu en Geraerts? Moeilijkste seizoen tot nu toe komt eraan voor Union

Een nieuwe jaargang van onze voetbalcompetitie dient zich alweer aan. Gewoontegetrouw stelt Voetbalkrant.com voor de start van de competitie de ploegen aan u voor. Vandaag op het menu: Union.

Vorig seizoen

Na hun eerste seizoen in eerste klasse na de terugkeer was het afwachten of Union kon bevestigen. Dat deden ze, en hoe. In de beker ging het er in de halve finales uit tegen Antwerp na penalty's, in de Europa League verbaasde Union door de kwartfinale te halen.

En ook in de competitie bevestigde Union. Het eindigde in de reguliere competitie op een gedeelde eerste plaats met Racing Genk. Ook in de Champions' Play-offs deed het lang mee voor de titel, het was tot de 89ste minuut op de laatste speeldag zelfs kampioen. Maar het werd opnieuw een desillusie en nu een derde plaats.

Transfers

Vooral transfers aan uitgaande kant bij Union. Naast trainer Karel Geraerts vertrokken ook kapitein Teddy Teuma, Victor Boniface, Siebe Van Der Heyden en Ismaël Kandouss. En huurspelers Simon Adingra (Brighton) en Yorbe Vertessen (PSV) zijn ook vertrokken.

Alexander Blessin is de nieuwe coach en kreeg al Mac Allister, Rasmussen, Vanhoutte, Leysen en Kabangu als aanwinsten. Het wordt afwachten hoe Blessin zijn ploeg zal neerzetten en hoe de vele vertrekkers worden opgevangen.

Voorbereiding

In de voorbereiding speelde Union tegen Monaco (1-1), Feyenoord (0-0), KV Oostende (1-0) en afgelopen zaterdag nog tegen Valenciennes (1-0). Geen grote overwinningen met veel goals, maar wel tegen kwaliteitsvolle tegenstanders.

De echte test volgt weliswaar pas komende vrijdag tegen Anderlecht. Union zal zijn reeks van 5 zeges op rij tegen Anderlecht willen verderzetten en pas dan zal duidelijk worden hoe klaar Union is voor het komende seizoen.

Vooruitzichten

Na twee seizoen aan de top zal Union opnieuw willen bevestigen, maar de vraag is maar of dat nog eens kan. Van de succesploeg die promoveerde naar eerste klasse is er nog maar weinig over. Kan Blessin de successen van Mazzu en Geraerts nog een herhalen?

Union zal weer de top zes ambiëren om opnieuw aan de Champions' Play-offs mee te doen en na het succes van vorig seizoen zullen ook de Europese ambities weer hoog zijn. Aan Union om voor het derde seizoen op rij de grote clubs uit te dagen, in wat wellicht wel het moeilijkste seizoen tot nu toe wordt.