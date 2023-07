Laat Bayern München zich ringeloren? 'Tottenham wil Kane laten gaan, maar... omstreden zaakwaarnemer duwt aanvaller plots naar andere Europese topclub'

Harry Kane is op weg naar de uitgang bij Tottenham Hotspur. Bayern München wreef zich al in de handen, maar er is een héél grote kaper op de kust.

Bayern München bood inmiddels honderd miljoen euro voor Harry Kane. Daniel Levy weigerde mee te werken, maar de voorzitter van Tottenham Hotspur werd inmiddels op de vingers getikt door Joe Lewis. De eigenaar van The Spurs wil verkopen. Dat kan je HIER nog eens nalezen. De deur voor Bayern München leek wagenwijd open te staan, maar Der Rekordmeister heeft concurrentie gekregen. Of beter gezegd: serieuze concurrentie. PSG ziet in Harry Kane immers een ideale vervanger voor Kylian Mbappé. Pini Zahavi Volgens de Franse media duwt Pini Zahavi de Engelse aanvaller zelfs naar Parijs. De omstreden zaakwaarnemer beseft immers als geen ander dat er in Parijs geld op overschot zal zijn indien Mbappé voor een transfer kiest.