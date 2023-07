📷 Antwerp brengt op prachtige manier hulde aan zijn rijke geschiedenis, meteen ook positieve reacties

Ploegen met een rijke geschiedenis zijn daar uiteraard fier op en Antwerp is zeker geen uitzondering. Dat blijkt ook op het nieuwe shirt waar stamnummer 1 mee naar buiten komt.

Het gaat om een nieuw shirt voor de uitwedstrijden, in het wit dus. Antwerp viert met dit shirt dat het al honderd jaar in het Bosuilstadion speelt, van 1923 tot 2023. Gezien het vastzittende stadiondossier is het de vraag hoe lang de Great Old nog op de Bosuil zal vertoeven, maar het is nu even geen tijd om zich daar zorgen over te maken.

Nu staat de lancering van dit nieuwe shirt centraal. Dat gebeurde met enkele foto's op sociale media. Wie goed kijkt ziet op bepaalde plaatsen op de outfit verticaal '100 JAAR BOSUILSTADION' staan. Onder meer langs beide kanten van het clublogo is dat het geval.

Wanneer zo'n nieiuw shirt uitkomt, is het toch ook altijd uitkijken naar de reacties van de fans. Er wordt al eens kritisch naar gekeken, maar deze keer niets dan positieve reacties. Termen als 'vet', 'zeer mooi' en 'jeugdsentiment' worden op Twitter bovengehaald.