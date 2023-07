Anderlecht-flop nu voor seizoen van de waarheid bij andere Belgische club: "Was ik verbrand als transfer van Devroe?"

Niet alle transfers zijn een schot in de roos, sommigen draaien uit op een flop. Bij Anderlecht zou het verhaal van Aristote Nkaka zo beschreven kunnen worden.

Anderlecht betaalde in 2019 een bedrag van 1 miljoen euro aan KVO voor Nkaka en gaf hem een contract voor vijf jaar. In die vijf jaar zou de voormalige jeugdinternational geen enkele officiële wedstrijd voor paars-wit spelen. Wel volgde de ene uitleenbeurt na de andere: Almeria, Santander, Paderborn en Waasland-Beveren zagen hem passeren.

Een eerlijke kans heb ik bij Anderlecht nooit gekregen

De 27-jarige Belg met Congolese roots is nu transfervrij naar Lierse Kempenzonen getrokken. "Kijk, het is anders uitgedraaid dan verhoopt", zegt hij in Gazet van Antwerpen over zijn Anderlecht-periode. "Was ik meteen verbrand als transfer van Luc Devroe? Geen idee. Maar een eerlijke kans heb ik wel nooit gekregen."

"In de beginperiode was dat mentaal erg zwaar, maar na verloop van tijd berust je makkelijker in de situatie. Mijn glimlach was helemaal verdwenen in Brussel. Maar ik ben wel rijper geworden", geeft Nkaka aan. Aan hem om nu in de verdediging of op het middenveld van Lierse aan te tonen dat hij zijn stek in het profvoetbal waard is.