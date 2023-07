Het heeft heel lang geduurd, maar Fredberg én Vazquez geven tekst en uitleg bij transfer van Argentijn naar Anderlecht

Het dossier heeft een tijdje aangesleept, maar RSC Anderlecht kondigde gisteren eindelijk de komst van Luis Vazquez aan. Jesper Fredberg en de aanvaller zelf reageren.

RSC Anderlecht probeert al een maandenlang een doorbraak te forceren, maar de vele tussenpersonen maakten er een héél lastig dossier van. Uiteindelijk betaalt paars-wit zo'n vijf miljoen euro aan Boca Juniors. Via bonussen kan daar nog één miljoen euro bijkomen.

"We hebben lang aan deze transfer gewerkt", trapt Jesper Fredberg een open deur in. "We zijn dus heel blij om Vazquez te verwelkomen en vooral voor de lange termijn aan Anderlecht te binden. We willen hem de nodige tijd bieden om zich te integreren, maar ik ben overtuigd van zijn kwaliteiten."

Ook de 22-jarige Argentijn zelf heeft er zin in. "Ik kwam als jonge speler aan bij Boca Juniors en krijg nu de kans om in Europa te voetballen. Ik ben vereerd dat het bij Anderlecht kan. Het is een club met een roemrijk verleden waar ook enkele Argentijnse spelers zijn gepasseerd. Ik kijk ernaar uit om de clubkleuren te verdedigen."